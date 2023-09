La prima dannata campanella

Così, si ricomincia. Da questa mattina tornano sui banchi di scuola oltre un milione di studenti lombardi. La prima campanella, gli abbracci, l’emozione, le fotografie sui social. Tutto bellissimo. O quasi. Soprattutto per i genitori. Che dovranno ricominciare con elaborati fogli excel a incastrare orari e appuntamenti, precettare nonni recalcitranti, ingaggiare improbabili baby sitter. E, naturalmente, aprire i portafogli. L’antipasto è arrivato coi libri di testo: circa 300 euro a studente (dalle medie in poi), dopo estenuanti code in libreria. Poi ci sono i materiali di cancelleria e i maledetti zaini. Ai quali si aggiunge il buco nero dei “contributi volontari” alla scuola. Ma sti ragazzi dopo la scuola devono pur fare qualcosa, no? Sport, corsi di lingue, musica, teatro, ce n’è per tutti i gusti, sempre che si riesca a trovare posto. Con il conto in banca che non sa più come implorare pietà. Insomma, bentornati a scuola.