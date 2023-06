Il rider sgamato

Ti consegnano ogni genere di cibo: dal trancio di pizza agli involtini primavera. Lo fanno a qualsiasi orario del giorno o della notte e con qualsiasi tempo. I rider sono i gli operai di quest’era moderna, gli ultimi di una catena produttiva sempre più veloce e vorace. E forse irrimediabilmente ostaggio degli algoritmi.

Eppure l’intelligenza, quella umana, fa ancora la differenza. L’emblema è il 26enne di origini pakistane avvicinato da due giovani avvenenti mentre era in servizio. Con un coltello l’hanno minacciato se non avesse consegnato loro la bicicletta elettrica e i soldi.

Lui non si è perso d’animo e ha detto loro di seguirlo che avrebbe prelevato. Invece le ha consegnate in questura. Le due non passeranno alla storia come le eredi di Diabolik ma il rider merita almeno una promozione per aver messo in salvo l’incasso e la bici.