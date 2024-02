“Questa casa non è un albergo! Quando ne avrai una tua farai quello che vuoi”. Era la minaccia delle mamme portate all’esasperazione dai figli, certe però che prima o poi una casa i pargoli l’avrebbero avuta. Era perché oggi non vale più o è una mera illusione.

La casa anche in affitto per i ragazzi è un costoso privilegio per pochi. A Milano, secondo l’ultimo Rapporto di Idealista, il prezzo medio mensile ha ormai raggiunto i 23,6 euro al metro quadro. A meno di non vivere in un loculo per un trentina di metri quadri servono 700 euro che con spese e bollette facilmente diventano un migliaio. Se ci metti caparra, mensilità di garanzia e magari l’intermediazione di un’agenzia o i soldi li cacciano papà e mamma o resti a casa con loro per anni e anni.

La casa ovviamente non è un problema solo per i giovani che voglio costruire un futuro ma anche per chi il domani lo ha alle spalle e oggi combatte con un presente magari difficile. Eppure a Milano il mercato immobiliare tira nonostante i prezzi altissimi. In molti casi l’acquisto è un investimento perché il mattone è considerato sicuro più dei prodotti finanziari e non interessa neppure affittare l’alloggio “tanto si rivaluta”.

E ai ragazzi non rimane che “questa casa non è un albergo”.