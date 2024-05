Quando un figlio cambia la vita

Nella classifica delle frasi fatte, il figlio che “ti cambia la vita” si gioca il primo posto con le mezze stagioni che non ci sono più. Il fatto è che sono frasi fatte ma vere per davvero. Prendiamo la prima: l’arrivo di un figlio o una figlia butta all’aria e poi rimescola le priorità. Il più delle volte è un processo positivo. Pensiamo a Shiva, il trapper milanese che a soli 24 anni ha già vissuto due vite, di cui una con una capatina in carcere. L’arrivo del piccolo Draco ha rivoluzionato tutto: “Dio mi ha dato una seconda chance, spero che la mia storia diventi esempio per me e un insegnamento per tutti”, scrive Andrea Arrigoni immortalandosi con il figlio abbracciato per la prima volta. Ma può andare anche molto male. Senza arrivare al caso estremo di Alessia Pifferi – che ha fatto morire di stenti la piccola Diana, abbandonata per sette giorni per raggiungere il compagno –, è difficile più o meno per tutti lasciare andare la persona che eravamo e diventare un buon genitore. O almeno il meno peggio possibile.