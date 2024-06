Provincia di Monza, trasporti di Milano

La metropolitana arriverà a Monza, in doppia veste: rossa e lilla. Monza che fa già parte del sistema tariffario integrato della Città metropolitana di Milano. Insomma, il capoluogo della Brianza, “indipendente” dal 2009, torna sempre più a gravitare nell’orbita milanese, perlomeno in ambito di mobilità e trasporti. La politica, che dovrebbe stimolare e accompagnare lo sviluppo, ha fatto invece l’esatto contrario, andando a moltiplicare nicchie e centri di potere in aree densamente popolate e strettamente interconnesse. Nel caso delle Province, oltretutto, con l’aggravante di andarle a disconoscerle qualche anno più tardi, rendendole un ente di secondo livello nemmeno degno di un’elezione popolare.