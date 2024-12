Le tifoserie della musica

La notizia è che il varietà musicale del trio Il Volo ha conquistato il doppio dei telespettatori rispetto alla Prima della Scala. Ma quella che è stata presentata come una sfida – se non addirittura come una partita con relative tifoserie – si presta a un’altra riflessione: entrambi gli spettacoli, sommati, hanno raccolto l’interesse di un terzo dei telespettatori del sabato sera (sono state le due trasmissioni più seguite). Quattro milioni e mezzo di italiani hanno scelto di passare qualche ora ascoltando l’opera di Milano o le note dell’arena di Verona. La musica, insomma, ha vinto sui blockbuster o sui programmi leggeri. E scusate se è poco.