Parole in fuorigioco

“In via Mosso c’erano transessuali che sputavano sangue infetto addosso alle forze dell'ordine”. È l’approfondito resoconto dei tafferugli tra manifestanti dei centri sociali e polizia avvenuti il giorno prima nella zona di via Padova reso dal consigliere della Lega Samuele Piscina nell'ultima seduta di Consiglio comunale a Milano.

Il sito di gossip Dillinger News invece ha voluto svelare altrettanto elegantemente ai suoi lettori perché Adani, Cassano e Ventola abbiano lasciato la Bobo Tv, il podcast italiano a tema sportivo pubblicato sulla piattaforma Twitch: "Adani, Cassano e Ventola che prendono per il culo giustamente quell'uomo triste, vecchio, inutile, finito, vuoto di Vieri".

Un’entrata a gamba tesa a cui Christian Vieri ha risposto facendo causa al sito di proprietà di Fabrizio Corona, particolare che già spiega molte cose. Consiglio spassionato, ancorché non richiesto: quando non si hanno cose intelligenti da dire, il silenzio è oro. È meglio per tutti.