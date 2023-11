Ode al Black Friday

Otto regali di Natale io, nove lui. Con un risparmio medio del 40% tra tutti e due. Ieri sera si tracciava un bilancio del Black Friday con un amico e, calcolatrice alla mano, i conti tornavano eccome. Spesso parliamo male, altrettanto spesso a ragione, delle mode importate da Oltreoceano, del consumismo ossessivo, delle frivolezze diventate necessità sotto i colpi dell’incessante martellare pubblicitario. Tutto vero ma, come in ogni cosa in fondo, alla fine la differenza la facciamo noi con le nostre scelte. Io e il mio amico - e migliaia se non milioni di persone in tutta Italia – abbiamo acquistato solo regali di Natale, quindi qualcosa che avremmo comprato comunque, più avanti e pagandolo di più. E allora, viva il Black Friday, che non obbliga nessuno allo shopping ma agevola chi vuole farlo.