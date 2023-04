L’onta dietro la divisa

C’era una volta la divisa. Quella indossata dall’affascinante Vittorio De Sica in Pane, Amore e Fantasia e quella intramontabile di Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo. Dico “c’era una volta” perché la cortesia cinematografica di quei personaggi sembra aver lasciato il passo a commenti sessisti e beceri fischi. Giovedì, tre militari di Milano sono stati condannati a un mese di carcere – con pena sospesa – per aver molestato verbalmente una ragazza di 19 anni mentre erano in borghese. Ironia della sorte, i tre uomini erano impiegati nell’operazione Strade Sicure: hanno insomma perpetrato quegli stessi comportamenti che fanno sentire le donne insicure e in pericolo. Ma il peggio è che quando i genitori della ragazza sono intervenuti per difenderla, invece che scusarsi, hanno detto: “Non fatela più uscire di casa da sola”. Ma quindi, loro, che ci stanno a fare? Solo uno di loro, alla fine, ha avuto la grazia di abbandonare la divisa.