Rotonde alla rotonda

Chi Vespa mangia le mele, recitava un fortunato slogan pubblicitario di qualche anno fa. A chi va sul trattore, invece, può capitare di perderle. È accaduto a un agricoltore in viaggio sulla statale 38 della Valtellina. Una rotonda presa un po’ troppo alla garibaldina e - pluf! -tutta le dolci sfere rosse, un carico da 33 quintali, sono finite sull’asfalto. La frutta è stata subito rimossa dai vigili del fuoco, anche per evitare problemi agli automobilisti. Chissà che però qualcuno non sia riuscito a scattare una fotografia: quella strada lastricata di rosso potrebbe davvero essere un ottimo veicolo promozionale per la Valtellina e la sua regina della tavola.