L’erba del vicino è sempre più… profumata

Non l’avrebbe scampata neppure in Olanda o in Germania, dove recentemente ne è stato legalizzato il possesso fino ai 50 grammi. Il 65enne di Niguarda, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, aveva creato dentro casa un vero e proprio laboratorio di coltivazione intensiva di Marijuana.

Gli agenti della polizia hanno trovato all’interno dell’abitazione 1800 grammi riposti in diversi barattolini di vetro e ben 12 piante all’interno di una serra con tanto di lampade led specifiche per favorire la crescita delle piante, sistema di ricircolo dell’aria, fertilizzanti e strumenti per l’essiccatura.

A tradire il “botanico”, il forte odore delle piante in fiore che i poliziotti hanno sentito perfino dalla strada, riuscendo a risalire poi all’appartamento del 65enne grazie all’aiuto dei cani antidroga.