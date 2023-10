Il potere del Bulka

Chi c’è stato garantisce che l’attesa dura anche mezz’ora e arrivano da tutta Milano per mettersi in coda. Parliamo della fila che si snoda ogni sabato mattina fuori da “Signor Lievito”, panetteria di grido all’angolo tra via Maestri Campionesi e via Friuli, zona Porta Vittoria. Motivo? Assaggiare il bulka, dolce tipico della Lettonia sapientemente preparato da una ex fotomodella di Riga. Fattore, quest’ultimo, già di per sè più attrattivo dell’inesplorata tradizione gastronomica baltica. E non ce ne voglia la pasticciera nordica, tanto abile con impasti e cotture quanto “viralmente” apprezzata sui social. Perché la chiave di questo successo sono i video pubblicati su TikTok da food blogger e clienti, all’insaputa dell’interessata, per esaltarne la maestria. La morale, alla fine, è la solita: non basta essere bravi, bisogna che gli altri lo dicano. E lo condividano.