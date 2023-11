Il dado, a Milano, è tratto

Se in famiglia o nel vostro gruppo di amici pensate di essere i più bravi a Monopoly, beh, c’è un posto a Milano dove potreste battere il campione del mondo in carica, Nicolò Falcone. Il dove è la fiera “Entraingioco” al Superstadio Maxi, il quando è il 18 e il 19 novembre. Sarà un evento dove, se conoscete solo Risiko, Indovina Chi o Cluedo potreste scoprire – e provare – almeno qualcuno degli oltre centomila giochi da tavolo esistenti. Il settore, ben lontano dall’essere relegato alle vacanze di Natale o alle proverbiali cantine dei nerd, è in piena rinascita: il fatturato è in crescita da anni e ha quasi raggiunto i 9 miliardi di euro. All’evento meneghino ci saranno esperti da tutta Italia e anche superstar come Erno Rubik, l’inventore del celebre cubo che porta il suo nome. Insomma, ce n’è per tutti. Basta ricordarsi che, se la fortuna aiuta gli audaci, questo è vero soprattutto nei giochi da tavolo.