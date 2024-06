El Chahco dice basta

A 38 anni appena compiuti, dopo 21 da giocatore professionista, Sergio Rodríguez lascia la pallacanestro. Il tempo passa per tutti, anche per El Chahco, il ragazzino, che ragazzino non lo era più da un pezzo ma grazie al suo talento è riuscito a rimanere competitivo ad alto livello fino all’ultimo. Appende le fatidiche scarpette al chiodo uno dei giocatori europei più importanti degli ultimi tre lustri, capace di ritagliarsi uno spicchio di carriera non banale anche in Nba. Palla in mano ha incantato con diverse maglie, tra cui quella dell’Olimpia, indossata per tre stagioni dal 2019 al 2022, quest’ultima culminata con lo scudetto. Anche Milano, quindi, saluta El Chacho, giocatore e uomo di grande classe.