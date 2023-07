Ricchi, poveri e crisi climatica

Le tempeste che hanno devastato Milano devono ricordarci tre cose. Primo, negli ultimi dieci anni il numero di eventi climatici estremi registrati in Italia è – letteralmente – decuplicato. Secondo, la comunità scientifica è concorde nell’affermare che la causa di questo aumento esponenziale è l’aumento della temperatura globale prodotto dall’emissione di gas climalteranti. Terzo, non siamo pronti ad affrontare questi eventi: serve un piano di adattamento (quello italiano non è ancora pronto), ma soprattutto servono soldi. E qui, casca l’asino. Perché oggi, nel mondo, il 10% più ricco della popolazione produce circa la metà delle emissioni mentre il 90% più povero subisce il 97% dei danni prodotti dagli eventi climatici estremi. Tradotto: non si può combattere la crisi climatica senza una ridistribuzione delle ricchezze. È impossibile per l’Italia attrezzare le sue città contro nubifragi, allagamenti, incendi, siccità, mareggiate o frane senza dispiegare le risorse detenute da quella minoranza. Una minoranza che in virtù del proprio patrimonio può difendersi facilmente dagli effetti del clima e che, pertanto, ha meno urgenza di altri nel combattere contro il riscaldamento globale. Crisi climatica e disuguaglianza corrono sullo stesso binario: non sarebbe male appuntarselo per il prossimo nubifragio o le prossime elezioni. Perché di fronte all’albero caduto sulla propria automobile, dare la colpa al cielo è sicuramente un atto legittimo, ma a lungo andare rischia di essere anche piuttosto miope.