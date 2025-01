Colpo di mano

Una lite, l’ennesima, nel quadro di una convivenza ormai divenuta insopportabile. Come cavarsi da questa impasse, si è chiesto un cinquantenne lecchese, già noto alle forze dell’ordine, a caccia di un appiglio per lasciare la casa dell’ex compagna, senza ritornare in mezzo a una strada? Semplice. Con un colpo. Non di genio, ma di mano. L’uomo ha sferrato un diretto sul viso di uno dei carabinieri intervenuti a sedare il bisticcio, con i solo obiettivo – centrato – di finire in galera. Contento lui, contenta l’ex compagna che, probabilmente, non vedeva l’ora di liberarsi dello sgradito coinquilino. Tutti contenti, quindi? Insomma. Il carabiniere finito al pronto soccorso, probabilmente, avrebbe qualcosa da eccepire.