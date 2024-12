A Natale siamo tutti più nervosi

A Natale siamo tutti più buoni ma anche molto più nervosi, tra ultime incombenze lavorative da sbrigare e sempre meno tempo per comprare quei famosi ultimi regali che rimandiamo da giorni. Se poi siamo anche un po’ alticci e ci troviamo in auto, dove notoriamente diamo il peggio di noi, il rischio di andare fuori di matto aumenta esponenzialmente.

Ne sanno qualcosa a Vignate, dove i carabinieri sono intervenuti per evitare che una banale lite stradale degenerasse in qualcosa di molto, molto pericoloso. Uno dei due litiganti ha infatti brandito una motosega, per minacciare il rivale con il quale discuteva per una gravissima questione: una precedenza sulla Cassanese.

Buone feste anche a voi.