Crescita, Seriana vince in Europa: “Top 300 per risultati in 10 anni”

Bergamo – Uno sviluppo così vigoroso da diventare un modello internazionale. Seriana, l’azienda bergamasca specializzata nell’adeguamento sismico dei prefabbricati in calcestruzzo, viene selezionata in un’indagine del quotidiano economico britannico Financial Times, commissionata agli esperti di Statista. Secondo il giornale, l’impresa lombarda è fra le trecento europee con migliori performance di crescita nel decennio fra il 2013 e il 2023. Un risultato che la vede 43esima, grazie a un tasso di incremento che vale il 53,9% in più. Un dato che riguarda la classifica generale che coinvolge tutti i settori.

Se si guarda invece alla categoria specifica Construction & engineering, Seriana compie un salto in avanti piazzandosi terza fra i marchi europei di questo campo, seconda in Italia. Quinta posizione, invece, sul complesso delle 55 aziende nazionali inserite nella speciale ricerca. “È un risultato straordinario, che ci riempie di soddisfazione - commenta Michele Assolari, dg di Seriana – Abbiamo raggiunto un traguardo che conferma le scelte strategiche compiute in questi anni”.

La chiave di volta dei numeri, per il quartier generale bergamasco comincia “dall’aver deciso di approcciare un mercato, quello dell’antisismica, che era agli albori quando noi ci abbiamo creduto. Questo è un riconoscimento anche al lavoro dei nostri quasi cento dipendenti”. I piani per il futuro puntano a mantenere la posizione acquisita e crescere ancora. Dopo la sede di Bibbiena e quella a Moncalieri, Seriana ha in progetto di espandere ulteriormente la propria presenza nell’area del Nord-Est e del Centro-Sud. In termini di previsioni di fatturato, rispetto ai 12,6 milioni conseguiti nel 2023, si annuncia per il 2024 un balzo in avanti quasi del 50%, che la porterà a 18 milioni.