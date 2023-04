Salone del mobile e Week Design, turni liberi per i taxi contro l’onda d’urto

Milano – Salone e Design Week,trovare un taxi potrebbe non essere semplice. ma c’è una contromossa. "Il Salone del Mobile è senza dubbio tra gli eventi più importanti e impegnativi, lavorativamente parlando e sul traffico che la città è abituata ad ospitare. Al pari almeno della settimana della Moda. Già dal fine settimana scorso e in questa mattinata sono in crescita le richieste e le prenotazioni per un’auto pubblica. In questa settimana i turni per gli operatori saranno liberi. Misura che mira ad ottimizzare il servizio e rendere più facile la reperibilità di un Taxi anche a fronte di richieste straordinarie in termini numerici”

I taxi si organizzano per affrontare l’onda d’urto. Sarà un banco di prova importante, anche se c’è del potenziale per migliorare ulteriormente in virtù delle prossime doppie guide che si andranno ad attivare nel corso dei prossimi mesi. Permettendo di sfruttare appieno il parco auto circolante, pur senza aumentare il numero di licenze". Lo spiega Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande radiotaxi di Milano.