Ryanair, 10 nuove rotte low cost da Malpensa e Orio al Serio: ecco quali sono

Milano, 23 gennaio 2024 – Voglia di viaggaire? Ryanair ha presentato 10 nuove rotte estive su Milano (aeroporti di Orio al Serio e Malpensa) per l'estate 2024.

"Come compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare 10 nuove rotte per Milano per l’estate 2024 verso Atene, Budapest, Castellon, Beni Mellal, Dubrovnik, Parigi, Marrakech, Sarajevo, Skiathos e Tallinn, offrendo più scelte, alle tariffe più basse in Italia”, ha detto il ceo e fondatore di Ryanair, Michael O’Leary, in conferenza stampa a dal capoluogo meneghino.

E ha sottolineato: “I cittadini e i visitatori milanesi possono ora prenotare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 euro su Ryanair.com oggi stesso”.