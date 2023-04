Pasqua 2023, quanto costa un preparato pranzo in casa? E ordinato in gastronomia?

Milano, 2 aprile 2023 – Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, recita il vecchio adagio, ma al pranzo ricco al ristorante o in casa in pochi rinunciano. Quanto costa un pranzo in casa? E se lo prenotate in gastronomia?

Pasqua, per gli acquisti nell'alimentare, secondo il Coordinamento associativo della filiera agroalimentare di Confcommercio, è una festività dell'ultimo momento e il mercato si muoverà in questi giorni, proprio a ridosso della festa.

Aumento del 10 per cento

Il pranzo di Pasqua, considerando inflazione e rincari di materie prime e trasporti - avrà un inevitabile incremento di costi fra il 5 e il 10% in più rispetto al 2022. Riguardo alle tendenze di questa Pasqua 2023 sui gusti dei consumatori, negli acquisti di uova o colombe, vincono le colombe che, specie per quanto riguarda quelle di alta qualità, mantengono la loro quota di mercato. Le uova vanno da 55 euro al chilo delle industriale sino agli 80 euro per quelle artigianali. Le colombe di produzione molto simili a quelle artigianali variano dai 16 ai 28 euro al chilogrammo, con un rincaro medio, rispetto allo scorso anno, del 12/13 per cento. Si conferma l'interesse ad acquistare la carne di agnello, per la sua peculiarità tipicamente legata alla Pasqua. Agnello in vendita a 18 euro al chilo, mentre il capretto si attesta attorno ai 23 euro al chilo.

Quanto costa in gastronomia?

Per chi resta a Milano e non vuole cucinare, il menu familiare di Pasqua è tradizionalmente ricco ed ampia è la scelta in gastronomia: dal capretto arrosto con carciofi e patate a partire da 45 euro al chilo, alla torta pasqualina (35 euro al kg), alle crespelle con carciofi (35 euro al kg), al vitello tonnato (50 euro al kg), oppure una specialità come il magatello di crema di verdure che costa in media 55 euro al chilo.