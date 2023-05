Offerte di lavoro e personale che non si trova. Perché e quali sono le figure più ricercate?

Milano, 31 maggio 2023 - Nove imprese del terziario su dieci vorrebbero assumere ma non trovano personale. Lo sostiene Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che ha aggiornato dopo 12 mesi un’indagine tra i suoi associati. Se a fine maggio 2022 il 58% delle imprese del terziario prevedeva nuove assunzioni, ma 8 su 10 non trovavano personale oggi il 78% ha in previsione nuove assunzioni, ma quasi 9 imprese su 10 hanno difficoltà nel reperire personale. L’aggiornamento dell’indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza a un anno di distanza dalla precedente rilevazione, fa emergere una situazione non risolta. Anzi, aggravata.

L’indagine

All’indagine di quest’anno hanno risposto 543 imprese (il 74 per cento da Milano e area metropolitana) in particolare della ristorazione (28%), del dettaglio non alimentare (16%), dell’ingrosso (7%) dei servizi alle imprese (6%) – con un numero di occupati prevalente fra le 2 e le 20 unità (in questa fascia l’80% delle imprese).

Assunzioni e contratti

Il 78% prevede di fare nuove assunzioni. Soprattutto nel comparto della ricettività (96%), nei servizi della ristorazione (91%), nell’artigianato (85%), nell’ingrosso (78%). Le offerte di assunzione sono equamente distribuite tra contratti a tempo determinato e indeterminato. A tempo indeterminato è maggiore la propensione ad assumere nei servizi alle imprese (65%) e nell’ingrosso (61%). A tempo determinato è la modalità più indicata nella ricettività e nel dettaglio non alimentare (59%), ma anche fra gli artigiani e le attività di agenzia e rappresentanza (58%). Per l’86% delle imprese (quasi 9 su 10) assumere è difficile se non impossibile. Nella ricettività (100%), nei servizi di ristorazione (94%) e fra gli artigiani (93%) i maggiori problemi. Difficoltà che non mancano neppure per l’ingrosso e i servizi alle imprese (84%).

Le professioni più ricercate

Le figure più ricercate sono camerieri e personale di sala (25%), cuochi e baristi (19%), commessi (16%), addetti alle attività amministrative (10%), addetti alle pulizie, receptionist e addetti all’accoglienza, manutenzione servizi (7%).

Perché non si trova personale?

La difficoltà nel reperire personale per le imprese è dovuto alla mancanza di competenze richieste di esperienza ma anche all’indisponibilità a orari e giorni di lavoro proposti (36%). Pesano anche le diverse ambizioni personali e la retribuzione giudicata troppo bassa nel 9% dei casi.

Scuole e formazione professionale

Il 44% delle imprese si rivolge alle scuole di formazione professionale come possibile fonte per reperire personale. Più motivati nei confronti dell’offerta di neo-lavoratori dalle scuole di formazione professionale sono gli artigiani (61%), le attività ricettive (56%), la ristorazione (55%). Fra le imprese che non si sono ancora rivolte alle scuole di formazione professionale vi sono in particolare le attività di agenzia e rappresentanza (92%), i servizi alle imprese (76%) e il dettaglio non alimentare (72%). L’area dove è maggiore l’interesse per la possibilità di reperire personale dalle scuole di formazione professionale è Monza Brianza (57%). A Milano hinterland il 46%, a Milano città il 43%. Lodi il 35%.

Incentivi e sgravi

“Per Milano, con il ritorno del turismo internazionale, delle fiere e del lavoro in presenza, servono risorse qualificate – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – Occorrono incentivi alle assunzioni e sgravi fiscali per mettere le imprese nelle condizioni di offrire posizioni competitive e che soddisfino le aspirazioni in un mondo del lavoro profondamente cambiato in questi anni. Importante puntare sempre di più sulle scuole di formazione professionale”.