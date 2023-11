Shopping in Italia dal Giappone: tramo nell’orbita Nippon Express

Inverigo (Como) – Il colosso della logistica Nippon Express Group ha fatto shopping nel nostro Paese acquisendo la holding Tramo SA insieme alle 17 società controllate. Tramo Group, che è leader a livello internazionale nel settore del trasporto di oggetti di lusso, in particolare mobili di design e complementi di arredo di alta gamma, pur avendo la propria direzione a Chiasso, in Svizzera, è nata e ha uno dei suoi hub più grandi a Cremnago di Inverigo in provincia di Como, ma opera in tutta Europa e negli USA con oltre 400 dipendenti ai quali si aggiungono altri 400 collaboratori esclusivi. L’azienda brianzola nel 2022 ha registrato un fatturato aggregato di oltre 150 milioni di euro. Nippon Express Group impiega oltre 73mila persone in 49 Paesi, è quotato alla Borsa di Tokyo, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 4,8 miliardi di euro e, nel 2022, ha generato ricavi consolidati per oltre 19 miliardi di euro registrando un utile superiore ad un miliardo di euro.

«Questa operazione fa seguito al consolidamento di Nippon Express nel settore della logistica di alta gamma dei beni di lusso e della moda - spiega Arnaldo Vivoli, ceo di Nippon Express Italia Spa -. Negli ultimi anni, i nostri clienti dei settori luxury e fashion stanno espandendo a livello globale i loro marchi attraverso prodotti che caratterizzano gli stili di vita, come l’arredamento e gli alberghi, al di là del tradizionale settore dell’abbigliamento.

L’acquisizione di Tramo Group è di grande rilevanza per i nostri obiettivi di crescita nel segmento lifestyle di alta gamma". Tramo continuerà a operare con il proprio brand.