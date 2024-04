Manageritalia Lombardia premia 694 studenti milanesi e brianzoli con una borsa di studio

Milano, 7 Aprile 2024 – Manageritalia Lombardia sostiene l’impegno dei giovani studenti milanesi. Sono state consegnate, questa mattina, al Teatro degli Arcimboldi di Milano le 694 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri e da Manageritalia Lombardia volte a sostenere il merito e il talento dei giovani studenti e studentesse dalle scuole medie all’università.

La grande festa dal titoloManageritalia Lombardia, è stata la conclusione di un lungo percorso di valorizzazione del talento e del merito che, nel mese di marzo, ha visto Manageritalia Lombardia premiare con 1014 borse di studio i giovani meritevoli in tutte le province (38 a Bergamo - 53 a Brescia, Cremona, Mantova - 59 a Como, Lecco, Sondrio - 47 a Pavia e Lodi - 77 a Varese mentre 77 sono state destinate a orfani e non associati).

A consegnare i 694 riconoscimenti ai giovani milanesi e brianzoli il Presidente di Manageritalia Lombardia, Paolo Scarpa con Antonella Portalupi, Presidente del Fondo Mario Negri e Sonia Rausa, Segretario Generale Manageritalia Lombardia.

“Non solo una grande giornata di festa per celebrare l’impegno e i risultati ottenuti da tanti giovani ragazzi e ragazze milanesi ma soprattutto una bella occasione per rinnovare il profondo legame tra la nostra associazione e l’intera comunità lombarda –ha spiegato Paolo Scarpa, Presidente di Manageritalia Lombardia che prosegue: “Quest’anno infatti sono state 1014 le borse di studio che abbiamo erogato in tutte le provincie a sostegno del merito. È nostra convinzione che, stimolare i giovani a coltivare la propria curiosità, i propri talenti e aspirazioni, insieme alla resistenza per seguirli e per realizzare sé stessi come uomini e donne sia lo strumento migliore per con contribuire a formare cittadini attenti e responsabili”.