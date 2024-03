Studenti di medie, liceo, università. Dieci borse di studio ai meritevoli

Dieci borse di studio, del valore di 250 euro per gli studenti delle medie, 500 euro per i ragazzi che frequentano licei, istituti tecnici o professionali e di 1000 euro per gli universitari. Il Comune premia i giovani che si impegnano a scuola e all’università raggiungendo ottimi risultati. Il bando è aperto fino al 17 aprile e possono partecipare studenti in possesso di attestazione Isee inferiore a 26mila euro. "Con le borse di studio - spiega il sindaco Rino Pruiti - intendiamo valorizzare l’impegno dei ragazzi, i loro ottimi risultati a scuola e la buona condotta. A questo si aggiunge un sostegno economico per chi ce la mette tutta in classe e col percorso universitario nonostante le difficoltà economiche". Per candidarsi, basta compilare il modulo sul sito istituzionale.