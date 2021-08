C'è attesa per l'estrazione della Lotteria degli scontrini di domani, giovedì 12 agosto. Oltre ai "normali" premi settimanali domani si sommeranno l'estrazione mensile (che cade il secondo giovedì di ogni mese) e una delle due estrazioni straordinarie annuali (12 agosto, appunto e 30 dicembre) che porteranno nelle tasche di 5 fortunati vincitori 150 mila euro ciascuno (30 mila euro invece per i commercianti che hanno emesso gli scontrini).

E' uno strumento antievasione voluto dal governo Conte, per incentivare l'uso di carte di credito, bancomat, prepagate e App nell'effettuazione degli acquisti nei negozi. Un modo per limitare l'uso dei contanti e consentire una crescita delle modalità di pagamento tracciabili da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per ogni euro speso e pagato con modalità elettroniche il cliente otterrà un biglietto virtuale, che poi consentirà di partecipare alle estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Per partecipare alle estrazioni bisogna iscriversi al sistema della lotteria degli scontrini. Basta collegarsi al sito internet www.lotteriadegliscontrini.gov.it andare nella sezione ‘partecipa ora’ e seguire le istruzioni. Per registrarsi va inserito solo il codice fiscale, oltre a dovere digitare una parola di sicurezza. Una volta generato il codice va stampato oppure conservato sul proprio cellulare. Quando si effettueranno gli acquisti il codice andrà sempre mostrato all’esercente.

Per ogni euro speso e pagato con modalità elettroniche (i contanti non valgono, né gli acquisti effettuati on line) si ottiene un biglietto. Per un singolo scontrino si possono ricevere fino a mille ticket. Quindi se spendo 500 euro ottengo 500 ticket, se ne spendo mille ne avrò mille, se pago 1100 euro ne avrò sempre mille. Per quanto riguarda i decimali, quelli superiori a 49 centesimi faranno scattare sempre un altro biglietto. Non c’è un limite massimo di scontrini accumulabili.

Non danno diritto a un biglietto della lotteria degli scontrini tutti gli acquisti pagati in contanti, oppure effettuati on line. Escluse pure le compere effettuate nell'esercizio dell'attività professionale, aziendale o artistica. Nella fase iniziale è stata sancita l’esclusione pure agli acquisti documentati tramite fatture elettroniche, quelli trasmessi al sistema della tessera sanitaria (farmacia, ambulatori, laboratori di analisi) e quelli che comportano detrazioni fiscali.

A regime verranno distribuiti 901 premi all'anno: 1 annuale, 120 mensili e 780 settimanali. Spettano sia ai clienti che ai commercianti. Per chi compra c'è un premio annuale da 5 milioni di euro, 10 ogni mese da 100mila euro e 15 ogni settimana da 25mila euro. Per gli esercenti c'è un premio annuale da un milione, dieci al mese da 20mila euro e 15 a settimana da 5mila euro. Per partecipare alle estrazioni clienti e commercianti non dovranno fare niente, i biglietti vengono messi automaticamente nel sistema generale.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite Pec o raccomandata andata/ritorno. Il cittadino o l'esercente avranno 90 giorni di tempo per recarsi negli uffici competenti delle dogane e monopoli in base alla propria residenza per l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento. Trascorsi i 90 giorni dalla comunicazione della vincita i premi non saranno più reclamabili. Tutte le somme che non verranno richieste in tempo dai vincitori finiranno nelle casse dell'Erario.

A regime saranno effettuate: estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti; estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Seguirà l’estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Nel 2021 le estrazioni settimanali prevedono ulteriori premi: 25 premi ogni settimana da 10.000 euro per gli acquirenti e 25 premi da 2.000 euro per gli esercenti.

Nelle estrazioni del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 saranno inoltre assegnati 5 maxi premi di 150.000 euro per chi compra e 5 maxi premi di 30.000 euro per chi vende.

Giovedì 11 marzo hanno preso il via le estrazioni mensili. Il 10 giugno sono partite anche le prime estrazioni settimanali del 2021 e a inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.