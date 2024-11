Turismo familiare, Livigno la preferita. Parola di Airbnb

Milano, 27 novembre 2024 – A un mese dal Natale, uno dei periodi più gettonati dell'anno per i viaggi in compagnia dei propri cari, Airbnb annuncia i dati sulla crescita e sulle tendenze del turismo familiare nel periodo festivo. Le vacanze natalizie, soprattutto per gli italiani, infatti, sono per antonomasia sinonimo dello stare in famiglia.

I dati di Airbnb svelano come tra le destinazioni che stanno scalando la classifica dei viaggi internazionali delle famiglie italiane ci siano sia mete europee come Parigi, Londra o Barcellona, che oltreoceano come New York e Dubai.

Parigi la più gettonata tra le mete internazionali

La top 5 internazionale

Ecco la classifica delle mete più ricercate per le vacanze natalizie: 1. Parigi, Francia; 2. Londra, Regno Unito; 3. New York, Stati Uniti; 4. Barcellona, Spagna; 5. Dubai, Emirati Arabi Uniti.

La top 10 nazionale

A livello nazionale invece, la classifica è quasi interamente dominata da località montane, dove trascorrere le vacanze immersi nella natura e magari praticando insieme attività sportive. Ed ecco la top 10 delle località di montagna in cima alla ricerca delle famiglie italiane per le vacanze invernali: 1.Livigno, Lombardia; 2.Andalo, Trentino-Alto Adige; 3.Madonna di Campiglio, Trentino-Alto Adige; 4.Bormio, Lombardia; 5. Ponte di Legno, Lombardia; 6.Cortina d'Ampezzo, Veneto; 7.Courmayeur, Valle d'Aosta; 8.Canazei, Trentino-Alto Adige; 9.Bolzano, Trentino-Alto Adige; 10.Aosta, Valle d'Aosta.

Come mostra la classifica, è già alto l'interesse per le mete che ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

I numeri

Per quanto riguarda l'anno che si sta per chiudere, nella prima metà del 2024, i viaggi in famiglia hanno rappresentato su Airbnb quasi 1 prenotazione su 5 e sono cresciuti del 15% rispetto al 2023 a livello globale, segno che sempre più famiglie trovano soluzioni ideali sulla piattaforma grazie agli oltre 8 milioni di annunci disponibili, che spaziano da accoglienti baite montane a appartamenti in città e spaziosi casali in campagna.

Roma la preferita per i viaggi "multigenerazionali"

Le tipologie

Secondo un recente sondaggio tra gli ospiti di Airbnb, i due criteri maggiormente utilizzati dalle famiglie nella pianificazione delle proprie vacanze sono la posizione dell'alloggio (81%) e il rapporto qualità-prezzo (79%).

In questo contesto, un altro dato significativo emerso è la possibilità di trovare su Airbnb alloggi con due camere da letto e due bagni a un prezzo simile a quello richiesto per una camera d'albergo di una grande catena. Infine, le famiglie stanno riscoprendo i viaggi multigenerazionali, con una crescita di oltre il 35% nella prima metà di quest'anno: sempre più spesso adulti over 60, membri della famiglia o nonni, prenotano soggiorni da trascorrere in compagnia di figli o nipoti. Per le famiglie italiane le destinazioni principali di questi viaggi sono le città d'arte: Roma conquista il primo posto seguita da Parigi, Milano, Torino e Londra.