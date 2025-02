Imprese, svolta lontana: soltanto il 12% investe nella transizione green

Milano – La green economy sta rivoluzionando il modo di produrre e di pensare delle imprese lombarde, al primo posto in Italia quando si parla di eco-investimenti. Ma la strada verso la transizione ecologica è ancora lunga. Quasi due aziende su dieci tra le 37.655 attive nel settore delle energie rinnovabili in Italia hanno sede nella nostra regione, ben 4.084 il 16% del totale. La Lombardia è anche al primo posto per investimenti nella transizione ecologica per rinnovare impianti e modo di produrre con 102.730 aziende. Un primato a livello assoluto che tuttavia si ridimensiona se parametrato al totale delle imprese attive (800mila circa): il 12%. Anche per i contratti stipulati a green job - 440.944 in tutto - la Lombardia è leader. A rivelarlo il report “Cultura, Green Economy e Coesione per la Lombardia del futuro“ realizzato da Fondazione Symbola in collaborazione con Fondazione Cariplo presentato ieri a Milano.

“Questo studio sulla Lombardia conferma che esiste un’Italia che può dare un importante contributo se incrocia la green economy con la cultura, la qualità, l’innovazione, la coesione e la bellezza – ha sottolineato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola –. Nei report si coglie la forza di un’economia più a misura d’uomo che punta sulla sostenibilità, sulla cultura, sulle comunità, sulla coesione e sui territori. Possiamo dare forza a questa nostra economia e a questa idea di Italia grazie alle scelte coraggiose compiute dall’Unione Europea con il Next Generation Ue e al Pnrr.

La burocrazia inutile ostacola il cambiamento necessario, ma possiamo farcela se mobilitiamo le migliori energie del Paese senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno”. Nel quinquennio 2019-2013 in Italia è cresciuto di oltre il 13%, passando dal 24,9% al 38,6%, il numero di imprese che hanno investito nel green per rendere la loro produzione più sostenibile. Una tendenza trascinata dal settore delle costruzioni dove, anche grazie ai contributi del Superbonus110% si è passati dal 20,8% al 38,2%. La Lombardia si conferma prima della classe con il maggior numero di realtà produttiveinvestitrici in prodotti e tecnologie green, circa 90 mila e c’è la più elevata concentrazione di potenza installata di impianti per la produzione elettrica (15,3% della potenza complessiva a livello nazionale).