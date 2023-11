Great resignation, mezzo milione di lombardi nel 2022 ha dato le dimissioni. I perché della fuga dal lavoro

Milano, 6 ottobre 2023 - Great resignation ovvero lasciare volontariamente il proprio lavoro per le ragioni più disparate: in Lombardia, si sono registrate 420.000 dimissioni nel 2021 che sono diventate 566.000 nel 2022, circa il 12% dei lavoratori occupati. Un fenomeno in crescita, soprattutto dopo il Covid, e una scelta che non comporta nel 40 per cento dei casi avere già in tasca un nuovo contratto di lavoro e spesso non motivata da ragioni economiche ma dal bisogno di conciliare di più professione e vita privata e di evitare eccessivi carichi di stress procurato da un ambiente ansiogeno.

La ricerca

Sono alcuni dei dati presentati questa mattina a Milano, da Cisl Lombardia relativi alla ricerca "Dentro l'epoca della Great resignation - I nuovi fattori di attrattività del lavoro nella società che cambia" realizzata da Bibliolavoro e Sindacare - Ufficio Vertenze Lombardia.

Il fenomeno grandi dimissioni

Numerose persone stanno cambiando lavoro, per cause economiche e sociali, certo, ma c'è qualcosa di più che li spinge a cercare nuove occupazioni – ha spiegato Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia -. Ci sono ragioni che abbiamo pensato valesse la pena indagare. Abbiamo quindi pensato di chiedere il perché della scelta di lasciare volontariamente il lavoro a chi si è rivolto agli sportelli Cisl per le pratiche più burocratiche. Il fenomeno è diventato talmente significativo da essere chiamato "delle Grandi dimissioni".

Le dimissioni in Lombardia

Secondo Enzo Mesagna, segretario generale Cisl Lombardia. "In Italia ci sono state quasi 2 milioni di dimissioni nel 2021, oltre 2,2 milioni nel 2022 con un aumento di oltre il 35% rispetto al 2019, ben 474.000 dimissioni in più, un incremento importante; per quanto riguarda la Lombardia, si sono registrate 420.000 dimissioni nel 2021 che diventano 566.000 nel 2022, circa il 12% dei lavoratori occupati, numeri che rappresentano un campanello d'allarme”.

Perché si lascia il lavoro?

Ad illustrare i dati della ricerca, il direttore di Bibliolavoro, Francesco Girolimetto. "La ricerca che ha coinvolto oltre 2.000 lavoratori e lavoratrici in Lombardia che hanno rassegnato le proprie dimissioni volontarie ha messo in luce come stiano cambiando i fattori che rendono un lavoro attrattivo e soddisfacente in particolare tra giovani e meno giovani. Non sono più fattori oggettivi come la retribuzione a rendere un lavoro soddisfacente, ma ci sono fattori più soft di carattere più sociale e psicologico come lo l'evitare un eccessivo carico di stress lavoro-correlato o l'accesso a misure di conciliazione tra vita lavoro e vita personale. I settori più interessati sono il terziario, il commercio e le attività di ristorazione proprio dove è difficile sperimentare la conciliazione e dove i fattori di stress sono più evidenti. Altro dato interessante: 6 lavoratori su 10 avevano già un'alternativa quando hanno deciso di dimettersi, ma il 40% ha fatto un salto nel vuoto non avendo ancora una prospettiva".