Gelato Nutella, l’ultima novità: ecco i supermercati dove si può comprare

Si chiama Nutella Ice Cream Pot ed è un gelato in vaschetta alla Nutella. L’ultima novità di casa Ferrero esce in vista dell’estate e nell’anno in cui l’azienda compie 60 anni. Il nuovo prodotto è già disponibile nelle grandi catene di supermercati come Esselunga, Conad, Carrefour, Esselunga, Coop, Pewex e altri, oltre in alcuni minimarket. Entro pochi giorni dovrebbe arrivare nei negozi minori.

La confezione è disponibile in formato vaschetta da 230 grammi, al prezzo consigliato di 4,99 euro. Un prezzo piuttosto caso, soprattutto rispetto alla concorrenza, ma Ferrero spera comunque di conquistare un segmento di mercato che vale circa 435 milioni di euro.

Come spiega Federica Roberto, direttrice marketing Gelati di Ferrero Italia, “assaggiando il prodotto si potrà avere un'esperienza multi palatale con diverse consistenze, dove si potrà apprezzare sia la parte cremosa del gelato alla nocciola ma anche dei veri e propri strati e vortici di Nutella che avvolgono e vengono inglobati all'interno del gelato per un’esperienza davvero unica”.

Il barattolo del gelato è realizzato con un packaging a base di carta, proveniente da fonti certificate sostenibili e riciclabile nella raccolta carta.