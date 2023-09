Metà Lombardia vive col debito: 376 euro la rata media mensile da rimborsare

Milano – Più di un lombardo su due convive con un debito. La rata media mensile da rimborsare è di 376 euro, la seconda più alta in Italia dietro al Trentino Alto-Adige (414 euro), per un’esposizione complessiva che sfiora i 45mila euro (44.478).

Mister Credit - l’area di Crif che si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori - ha aggiornato la mappa del credito dopo il primo semestre dell’anno. Dall’analisi dei dati disponibili in Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif, emerge come tra gennaio e giugno si sia ulteriormente allargata la platea di famiglie lombarde chiamate a sostenere un finanziamento.

In Lombardia il 52,4% dei maggiorenni ha almeno un prestito da cui rientrare. Un dato superiore a quello nazionale: in Italia il 51,4% della popolazione ha un contratto di credito a rate attivo, un incremento dell’11,8% rispetto al 2022. Prima del Covid (2019), infatti, la percentuale era del 39,4%. Cresce anche la rata media rimborsata ogni mese (322 euro, +5,6% rispetto a un anno fa), mentre l’esposizione residua - la somma degli importi pro-capite ancora da rimborsare per estinguere i contratti - è di 34.875 euro, in aumento del +9,3% rispetto alla precedente rilevazione.

La provincia lombarda con l’esposizione debitoria media più elevata è Milano con 59.282 euro da rimborsare, seguita da Monza (49.413) e Bergamo (46.731 euro). Sopra la media regionale (44.478 euro) si trovano anche Sondrio (45.666), Como (45.127) e Varese (44.548). Sono le famiglie valtellinesi a sostenere invece la rata mensile più alta: 435 euro. Milano è seconda con 429 euro davanti a Como (395 euro). Superano la cifra media lombarda (376 euro) anche Lecco (388 euro), Varese (385), Monza (381) e Bergamo (380).

Analizzando le percentuali di residenti indebitati è Lodi a guidare la graduatoria con il 61,1% davanti a Varese (58,7%) e Pavia (58,6%). Al di sopra della media regionale (52,4%) si trovano Monza (56,8%) Milano (54,5%), Cremona (53,6%) e Como (53,5%). Sondrio è invece quella con meno famiglie con un debito: solo il 36,3% ha dovuto ricorrere a un finanziamento. Sotto la soglia del 50% della popolazione ci sono soltanto tre province: Lecco (47%), Bergamo (48,8%) e Brescia (49,7%).