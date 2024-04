Inflazione, Milano la città più cara ma la regione più costosa d’Italia è il Veneto: Lombardia all’ottavo posto

Milano, 16 aprile 2024 – L’inflazione di marzo ha pesato sulle spese degli italiani e i dati resi noti oggi dall’Istat lo confermano, soprattutto per Milano: l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care della Lombardia, in termini di aumento del costo della vita e Milano risulta in cima alla top ten.

Il capoluogo lombardo è infatti in testa alle città più care italiane, dove l'inflazione pari all'1,4% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 400 euro per una famiglia media: il dato colloca Milano in 15esima posizione nella graduatoria nazionale.

La classifica delle città della Lombardia

Medaglia d'argento per Varese, dove il rialzo dei prezzi dell'1,3% determina un incremento di spesa annuo pari in media a 363 euro a famiglia (22° posizione in Italia). Medaglia di bronzo per Bergamo che con +1% ha una spesa supplementare pari a 279 euro annui per una famiglia tipo.

Fuori dal podio Lecco (+1%, +262 euro), poi Mantova ex aequo con Lodi (+0,9%, +236 euro), Pavia e Brescia (+0,8%, +224 euro), Cremona (+0,7%, +196 euro). La città migliore è Como (+0,4% pari a 112 euro), in 69° posizione su 78 città monitorate.

La Lombardia all’ottavo posto: prima regione il Veneto

Nonostante tutte le città lombarde registrino un aumento considerevole, in testa alla classifica delle regioni più "costose", con un'inflazione annua a +1,6%, non c’è la Lombardia ma il Veneto che registra a famiglia un aggravio medio pari a 399 euro su base annua.

Segue la Campania, dove la crescita dei prezzi dell'1,9%, la più alta a livello regionale, implica un'impennata del costo della vita pari a 391 euro, terzo il Friuli (+1,6% e +379 euro).

Le regioni migliori Molise e Valle d'Aosta con un'inflazione nulla. La Lombardia si posiziona all'ottavo posto con un’inflazione del +1%, pari a 272 euro.