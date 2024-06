Cisalfa cerca personale in mezza Lombardia: recruiting day il 25 giugno, le figure richieste

Curno (Bergamo) – Cisalfa Group, azienda italiana leader nella vendita e distribuzione di abbigliamento, accessori e attrezzature per lo sport ed il tempo libero, è alla ricerca di circa 50 diverse figure professionali da inserire nei propri punti vendita Cisalfa Sport delle province di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lecco, Lodi e Milano.

Contestualmente, l’azienda organizza un Recruiting Day martedì 25 giugno presso la propria sede di Curno (Bergamo), volto esclusivamente alla ricerca di Store Manager e Assistant Store Manager. Le offerte professionali disponibili ricoprono invece i ruoli di Store Manager, Assistant Store Manager, Visual Merchandiser e Sales Assistant, quest’ultimo con i diversi ruoli legati alla vendita, alla cassa e al magazzino.

Tra i requisiti richiesti per i profili di manager figurano il possesso di una laurea o di un diploma, esperienza nel ruolo da 2 a 5 anni, conoscenza della lingua inglese e capacità di gestione di un team. Per gli altri ruoli vengono invece richieste la disponibilità a lavorare con flessibilità di orario e una minima esperienza in ruoli analoghi in aziende del settore Retail e GDO/GDS, oltre a passione per lo sport e lifestyle. Tutte le posizioni aperte sono disponibili alla pagina Lavora con noi di Cisalfa Group.