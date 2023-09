Affitti in Lombardia, le case più richieste e in quali città. A Milano boom di inquilini giovani

Milano, 14 settembre 2023 – Vivere in Lombardia? Sono tante le persone costrette a cercare casa per esigenze di lavoro o studio. Ma in quale città e che tipo di casa scegliere? E soprattutto, chi sono gli inquilini che si trovano ad affittare? Ecco cosa emerge da una ricerca effettuata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha analizzato le locazioni realizzate attraverso le proprie agenzie attive nella regione nel 2022.

La tipologia più affittata in Lombardia è il bilocale con il 49,4% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 27,2% delle preferenze. Rispetto al 2021 si registra un aumento delle percentuali di affitti a studenti e a lavoratori trasfertisti. In crescita anche la percentuale di stipule di contratti a carattere transitorio, che passano dal 19,9% del 2021 al 22,4% del 2022. Anche nel 2021 bilocali e trilocali erano le tipologie più affittate in Lombardia.

Il 60,6% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, il 31,7% riguarda lavoratori trasfertisti e il 7,7% gli studenti universitari. In Lombardia i contratti più stipulati sono quelli a canone libero (70,3%), a seguire quelli a carattere transitorio (22,4%) ed infine quelli a canone concordato (7,2%). Gli inquilini sono single nel 50,2% dei casi, mentre sono coppie e famiglie nel 49,8% dei casi. Il 53,4% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, a seguire quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni (18,5%).

In tutti i capoluoghi la maggior parte degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, in particolare a Milano si arriva oltre il 71%. Prevalgono inoltre i single, eccezion fatta per Como, Mantova e Pavia dove la maggior parte degli inquilini sono famiglie.

Focalizzando l’analisi sui capoluoghi lombardi si può notare come siano Como, Brescia e Monza a primeggiare per contratti stipulati a lavoratori trasfertisti, mentre è Pavia la città con il tasso più alto di affitti a studenti (33,3%). Cremona, Mantova e Pavia sono le città dove si utilizza maggiormente il contratto a canone concordato. A Milano, rispetto al 2021, si registra un ulteriore aumento delle percentuali di affitti a studenti e a lavoratori trasfertisti, che nel 2022 si attestano rispettivamente al 25,7% e al 38,9%.