Black friday 2023, le regole per evitare fregature

Domani, 24 novembre, si celebra il Black Friday 2023, che quest’anno darà vita ad un giro d'affari di 4 miliardi di euro, +15% rispetto al 2022 secondo il Codacons.

Che siate fan o detrattori del surrogato del Natale in salsa consumistica, l’Udicon - l’Unione per la difesa dei consumatori - ha stilato alcuni consigli per fare acquisti in sicurezza, difendersi dalle truffe online, riconoscere i tentativi di phishing che arrivano via mail, telefono, sms, messaggi spam sulle piattaforme sociale.

Le regole

Diffidare da chi ci contatta tramite email, sms per chiederci informazioni personali con un senso di pericolo o di urgenza imminente, creando ad hoc storie inventate, con l'obiettivo di indurci a cadere nella trappola dei criminali informatici; molti di questi messaggi potrebbero apparire sullo smartphone per rubare dati, credenziali, password di accesso al conto bancario. È importante difendersi non rispondendo ad alcun messaggio e non cliccando sui link allegati ai messaggi.

Tenersi aggiornati sulle principali cyber-truffe attraverso giornali, siti web istituzionali (es. Polizia Postale) che contengono consigli utili per difendersi.

A caccia dell’affare

Secondo il Codacons il 42% dei cittadini acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti, ma se si considera anche la fetta di indecisi e di coloro che valuteranno all'ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all’80%.

In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ci sarà anche quest'anno l'elettronica e l'hi-tech, comparto dove il 65% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto.