Cos’è e come nasce il Black Friday, origini e curiosità sulla giornata degli sconti sfrenati

L’ormai tradizionale appuntamento da "cerchietto rosso" non è ancora arrivato, ma oggi non è quasi più necessario attendere il giorno specifico: il Black Friday è una vero e proprio evento che dura una settimana intera (se non di più).

Nella tradizione statunitense, il Black Friday è il nome informale per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento (Thanksgiving day), che si celebra il quarto giovedì di novembre. Quest'anno dunque la giornata degli sconti e dello shopping sfrenato si celebrerà venerdì 24 novembre.

Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è tradizionalmente considerato negli USA l'inizio della stagione delle compere natalizie e dei relativi saldi, anche se il termine "Black Friday" non è stato ampiamente utilizzato fino ai decenni più recenti. Per alcuni l'espressione sarebbe nata a Filadelfia e sarebbe dovuta al traffico selvaggio che si crea per l’occasione.

L'origine esatta rimane comunque incerta: secondo altri farebbe invece riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei commercianti che passavano dal colore rosso (perdite) al nero (guadagni), per cui il Black Friday indicherebbe un giorno di grandi guadagni per le attività commerciali. Da quel giorno incomincerebbe il periodo dell'anno più proficuo per i rivenditori al dettaglio, capace di portare in attivo i conti delle aziende commerciali.

La prima volta della giornata di sconti sfrenati risale al 1924, il giorno dopo il Ringraziamento, quando la catena di distribuzione Macy's organizzò la prima parata per celebrare l'inizio degli acquisti natalizi. Fu solo negli anni ottanta però che la giornata iniziò a prendere piede come una vera e propria tradizione, dapprima negli Stati Uniti e poi anche, gradualmente, nel resto del mondo. Oggi è ormai diffuso universalmente, grazie al commercio elettronico, sviluppatosi a partire dalla seconda metà degli anni 90.