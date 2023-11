Black Friday e Cyber Monday: cosa sono e quando. Amazon a Milano, ritorno dal futuro: un negozio per toccare con mano

Il ‘Black Friday’, il ‘venerdì nero’, quest’anno cade il 24 novembre. Seguito a ruota dal Cyber Monday, il ‘lunedì cibernetico’, il 27 novembre, legato esclusivamente ai negozi online.

In realtà il successo di questo (doppio) evento con forti sconti e offerte sui prodotti in vendita che ormai si svolge su base planetaria è stato tale che molti produttori, commercianti e piattaforme digitali hanno deciso di prolungare il periodo di promozione, in particolare con degli ‘anticipi’.

Non solo: per l’occasione un colosso come Amazon ha deciso di aprire un ‘temporary shop’ proprio a Milano, in occasione del Black Friday, dal 21 al 26 novembre 2023: un ‘ritorno dal futuro’, un passaggio dal mondo virtuale a quello reale, con la possibilità di ‘toccare con mano’ alcuni dei prodotti in offerta e vivere esperienze di gioco.

Si tratta di una tradizione commerciale che si è sviluppata da alcuni decenni negli Stati Uniti e dà ufficialmente inizio alla stagione degli acquisti natalizi. Il Black Friday quest’anno si celebra venerdì 24 novembre 2023, ovvero il giorno immediatamente successivo alla Festa del Ringraziamento, o Thanksgiving Day, in cui le famiglie americane sono solite riunirsi per un pranzo tradizionale, a base di tacchino. Il Ringraziamento cade il quarto giovedì di novembre. Il giorno seguente, in cui generalmente si fa il ‘ponte’ fino al week end, è diventata sempre più forte l’abitudine di iniziare a fare acquisiti ad un mese dal Natale. E i negozianti hanno cominciato a praticare forti sconti per sostenere questa propensione. Il Black Friday è diventato un ‘sistema’ di vendita promozionale diffuso ad ogni genere di attività, per trasformarsi infine in un fenomeno globalizzato grazie alle vendite online, sia di singoli negozi o catene, che di piattaforme commerciali generalistiche come Amazon e non solo.

Il richiamo al nero è tutt’altro che negativo. Si potrebbe pensare che nero sia un segno della ‘rovina’ dei commercianti per i forti sconti o delle tasche degli acquirenti che si danno alle spese pazze. Nulla di tutto questo. Semplicemente i conti dei commercianti, se in ‘rosso’ tornano ad essere in nero, segno che stanno facendo buoni affari e recuperando un periodo di magra con un mese di vendite sicure e crescenti in vista del Natale. Semmai per la clientela la giornata può essere ‘nera’ se trascorsa in fila per riuscire ad accedere agli acquisiti a prezzi stracciati.

Il successo è stato davvero planetario al punto che si è sentita l’esigenza di ampliare la giornata promozionale col “Cyber Monday", in questo caso un evento di shopping esclusivamente online che si svolge il lunedì successivo al Venerdì Nero. Quindi quest’anno cadrà il 27 novembre 2023. Il riferimento alla cibernetica, dunque, non riguarda in realtà offerte esclusive dei comparti dell’elettronica o del digitale, come tende comunque a rappresentare il mercato italiano, ma fa riferimento appunto al canale di vendita.

Come per ogni saldo che si rispetti bisogna fare attenzione. Il consiglio migliore è cercare in anticipo un prodotto che si intende acquistare, sia in negozio che via internet, e verificare dunque che Black Friday o Cyber Monday rappresentino delle vere scontistiche sul prezzo e che, per i prodotti sul web, la consegna sia gratuita.

Amazon Black Friday Fun House è come un popup che salta fuori mentre si naviga in internet solo che in questa occasione lo si incontra passeggiando per Milano. La piattaforma di vendita apre infatti al pubblico un ‘negozio temporaneo’, in occasione del Black Friday, dal 21 al 26 novembre 2023. Lo spazio avrà diverse aree tematiche.

All'ingresso l'area Charity con le iniziative che la piattaforma di vendita mette a supporto della comunità: grazie a un QR Code si potranno scoprire tutti i prodotti delle organizzazioni no profit disponibili nella vetrina Amazon for Charity, o ancora Un click per la Scuola, a supporto degli istituti e della didattica.

I visitatori potranno poi scoprire l'area dedicata alla Fiat Nuova 500, 100% elettrica: i clienti potranno vivere un viaggio virtuale all'interno del museo automobilistico Casa 500 interamente dedicato al modello, percorrendo la storia della 500 dalla prima vettura del '56 a quella di oggi.

Grazie all'utilizzo della tecnologia degli Oculus, sarà possibile vivere un'esperienza immersiva, navigando per il museo a 360 con vista su La Pista 500 del Lingotto di Torino. Da qui si passa poi all'area bar dove i visitatori potranno degustare i prodotti di Casa Sant'Orsola, simbolo del Made in Italy.

L'area Gaming, ispirata ai giochi Arcade come Pac-Man, Space Invaders e Tetris, offre la possibilità alla clientela di giocare.

In questa area sarà anche possibile scoprire la Top 10 Toys 2023, prodotti selezionati in base alle parole chiave più ricercate su Amazon.it e valutati almeno 4 stelle dai clienti.

L'Area Beauty sarà l'occasione per esprimere la propria personalità attraverso l'hair-styling: un salone di bellezza firmato Fanola - marchio professionale di prodotti per la cura dei capelli.

Infine l'area dedicata alla vetrina Made in Italy di Amazon.it, che supporta piccole e medie imprese italiane. Qui i visitatori potranno lasciarsi ispirare da tante idee regalo e scoprire l'arte della decorazione dei panettoni della Pasticceria Fraccaro 1932.