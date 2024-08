Bauli scommette sul panettone: il marchio di punta ora è Motta

Milano – Anno 1919. In via della Chiusa a Milano il prodotto di punta della “Angelo Motta Pasticciere” è quello tipico: il panettone. Presto, nel 1925, il secondo laboratorio artigianale in Via Carlo Alberto e nel 1928 un nuovo negozio. In cinque anni i punti vendita lievitano: Corso Buenos Aires, piazzale Baracca, viale Corsica, largo Carrobbio, corso Garibaldi, piazza del Duomo. Inizia così la storia di una delle aziende più conosciute in Italia e all’estero nel settore dei prodotti dolciari e dei gelati, dalle merendine degli anni Ottanta fino ai prodotti che sono entrati nell’immaginario delle estati italiane. Ma è proprio dal panettone che si riparte. Bauli – che ha acquistato il ramo bakery dell’azienda da Nestlé nel 2009 – scommette ancora una volta sui prodotti più tradizionali di Motta, a partire dal panettone di Milano.

Con cento anni di storia e un fatturato di 634 milioni di euro il gruppo veronese dà il via a una nuova fase del proprio percorso, che vedrà l’azienda meneghina come brand premium. Bauli diventerà invece “capogruppo”. Diversificazione, innovazione delle categorie di prodotti e dei canali di vendita e internazionalizzazione. Sono le tre direttrici che l’azienda intende perseguire. Sul piatto, un investimento di circa 82 milioni nel biennio 2024-25. L’obiettivo? Raggiungere 1 miliardo di euro di fatturato entro il 2030.

“Crediamo che attraverso la differenziazione e la creazione di valore per il consumatore, ci sia ancora spazio per crescere sia in Italia che all’estero”, spiega l’amministratore delegato del gruppo, Fabio Di Giammarco. Tra vecchie e nuove geografie, Bauli intende radicarsi e rafforzare la propria presenza nel mercato statunitense, in quello indiano e nel Sud Est Asiatico. Sud America e Medio Oriente invece saranno le nuove aree da conquistare. “L’innovazione a trecentosessanta gradi è la nostra principale leva strategica per raggiungere nuovi target di consumatori, in diverse occasioni di consumo e di acquisto”, continua Di Giammarco.

Le innovazioni riguarderanno un ampliamento del portafogli prodotto, con nuove categorie e un rafforzamento del posizionamento del gruppo, accelerando lo sviluppo del segmento delle ricorrenze e quello del consumo quotidiano. Maggiore attenzione, infatti, sarà anche rivolta ai consumatori con esigenze dietetiche particolari. Non mancheranno inoltre nuovi canali d’acquisto, con una particolare attenzione all’out of home (fuori casa), un mercato dal forte potenziale di crescita che in Italia nel 2023 ha raggiunto un valore di quasi 81 miliardi di euro, segnando un +5 per cento rispetto all’anno precedente. Tra i piani del gruppo, infatti, anche l’espansione della rete di punti vendita “Minuto Bauli”, che conta oggi tredici location, inclusa la recente apertura in piazza Beltrade, a due passi dal Duomo di Milano.