Walter Chiari. On gigant tutt de scoprí

e Fabio Wolf

El Walter Annichiarico l’era nassuu a Verona cent’ann fa de ona famiglia puglies e a noeuv ann l’era giammó a Milan, indove el diventarà el famos Walter Chiari: attor de teater e de cinema de fama mondial, presentator a la television, vun di comich pussé ricercaa del temp. El fa l’operari a l’Isotta Fraschini e el tira de boxe, tant che l’è campion de Lombardia in del 1939. Poeu el va a lavorà in banca, ma el direttor le sorprend a fa la parodia de l’Hitler in milanes (ona soa specialità) e ghe dis de andà a teater, minga in banca! Inscì in del 1944 el vegn scaraventaa in sul palch del Teatro Olimpia, quasi per gioeugh, e la ciappa el via la soa carrera. L’è staa anca on gran dongioann, entregh cont la Mina, la Bosè, l’Ava Gardner e on matrimoni con l’Alida Chelli che le darà el fioeu Simone. Propi insema a luu, el raffinaa biografo Michele Sancisi l’ha pubblicaa el liber “100% Walter”: a l’è la vitta de “un genio irregolare” e la ricerca del Sancisi l’ha ispiraa l’adattament teatral, scrivuu giò de la sottil drammaturga Francesca Sangalli, intitolaa “Aspettando Walter Chiari”. On monologh interpretaa magistralment de l’attor Andrea Carabelli, che el se moeuv cont disinvoltura in la regia minimal de la e la musica del Wolf a fà de sfond. El spettacol l’ha inauguraa el Teatro degli Angeli di Milano de la via Colletta, la noeuva sala del Teatro Oscar, dirett de l’intelligent Giacomo Poretti. On gioiellin tutt de scoprí, gent!