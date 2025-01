Una serata nella musica di Morricone

Cinquecento colonne sonore che hanno segnato la memoria di generazioni, sei nomination e due Oscar, quattro Golden Globe, tre Grammy, un Leone d’oro: la carriera del maestro Ennio Morricone, l’italiano più famoso a Hollywood scompaso a 91 anni nell’estate 2020, è un kolossal. L’Ensemble Symphony Orchestra la celebra con “Alla scoperta di Morricone 2025”, che martedì 14 gennaio fa tappa al teatro Dal Verme di Milano.

Non solo un concerto ma un percorso di parole e suggestioni, seguendo la voce dell’attore Andrea Bartolomeo, e performance solistiche attraverso i film e i decenni, da C’era una volta il West a C’era una volta in America, Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano. Sul palco solisti come Ferdinando Vietti (violoncello) e Stefano Benedetti (tromba), la soprano Anna Delfino e Attila Simon, violonista del Cirque du Soleil.