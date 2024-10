Una Novelletta di Vacchi per la Società del Quartetto

Decimo recital alla Società del Quartetto di Milano per Andrea Lucchesini (nella foto): propone “Fantasia in do maggiore op. 17” di Schumann e i “24 preludi op. 28” di Chopin, brani che svelano "in controluce le figure di Beethoven e Bach, sulle cui spalle i Romantici poterono erigersi". Inoltre sarà eseguito un omaggio di Fabio Vacchi alla presidente Ilaria Borletti Buitoni, con la “Novelletta Settima” scritta per i 160 anni della Società del Quartetto, stasera Sala Verdi del Conservatorio. Alle 11 in Sala Puccini, il compositore incontrerà il pubblico per le prove aperte. "La struttura del pezzo è in forma di rondò (A-B-A’-B’A’’), dove ogni sezione veicola un significato ben definito - spiega Vacchi –: A e B rappresentano la proiezione di un femminile in grado di guidare il maschile se mantiene la propria specificità, fatta di un’intelligenza e di un acume (A) che non vengono scalfiti, bensì potenziati dalla dolcezza inclusiva (B)".

"Ho collaborato spesso con Vacchi, di cui ho eseguito proprio al Quartetto la “Seconda sonata“ in prima assoluta e la “Prima sonata“, a Lugano - racconta il pianista Lucchesini –. So che il maestro ne ha composta una terza, ed è mio progetto eseguirla, ma nel frattempo è arrivata una preziosa Novelletta. Eseguirla in questo concerto è una bellissima occasione, per l’accostamento particolarmente appropriato con Schumann. Ma se, nel titolo, questa composizione omaggia il compositore che ha inventato questa forma, nella sostanza il brano rimanda a Bach. La sua forma, circolare, secondo lo schema ABABA, presenta una prima parte, la A, di piglio virtuosistico, lesta e leggera in forma di canone, le cui due voci si rincorrono incessantemente; un canone molto rigido, ma non necessariamente riconoscibile al primo ascolto. Le parti centrali, i trii, sono invece lenti e espressivi, canoni a tre voci dai cui giochi e inseguimenti, attraverso cui la poesia di Vacchi si sprigiona". Grazia Lissi