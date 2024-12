Un tuffo nel mondo di Burton

Alla Fabbrica del Vapore prosegue Tim Burton’s Labyrinth, un vero viaggio immersiva attraverso l’universo creativo e fantastico di Tim Burton. Per la prima volta in Italia, la mostra presenta oltre cento opere e installazioni create in oltre 40 anni di folgorante carriera: opere d’arte, schizzi preparatori dei film, sculture, costumi di scena, luci, suoni e scenografie che abbracciano l’intero ambiente della Fabbrica del Vapore. Lo spettatore verrà capultato in un vero Labirinto, alla scoperta dei vari protagonisti e dei fantastici mondi ideati dalla mente dell’autore. Il percorso immersivo sarà diverso per ogni visitatore, in modo da creare un’esperienza unica.