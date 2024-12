Un circo marino per riflettere sull’ambiente

Sarà in scena all’Acquatica Park (via Airaghi 61) fino al 19 gennaio “Atlantis: le Cirque Du Mar”, lo spettacolo circense senza animali che vuole sensibilizzare il pubblico sulla tema dell’inquinamento marino.

In scaletta le esibizioni di Cesar Pindo, contorsionista di fama internazionale, e di ballerine, acrobati, giocolieri, illusionisti, trasformisti. La grande attrazione è rappresentata dalle fontane danzanti, dove getti d’acqua, luci colorate e note musicali si mescolano, creando suggestive coreografie che accompagnano i numeri. Il tutto sotto la regia di Naike Errani, artista italiana con esperienze nei migliori circhi e varietà d’Europa.

Lo spettacolo, promosso dal Teatro Viaggiante con il supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inquinamento marino, e in particolare sul problema del rilascio di plastica in mare. "Con questo spettacolo - spiegano i due produttori Riccardo Moroni e Divier D’amico - abbiamo voluto unire la magia del circo, con esibizioni spettacolari e fuori dal comune, alla tematica ambientale. Questo spettacolo da una parte lascia a bocca aperta gli spettatori per le avvincenti esibizioni a cui assisteranno ma al contempo tende a diffondere importanti valori. La plastica nelle acque marine è un problema molto serio, che riguarda tutti. Diventa fondamentale fare iniziative di sensibilizzazione anche attraverso momenti di intrattenimento come questi".