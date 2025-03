Umberto Tozzi, adesso o mai più: “L’ultima notte rosa, the final tour” in Lombardia, date e città dei concerti

“L’ultima notte rosa, the final tour”: i lettori sono avvisati. Quello di Umberto Tozzi, icona della musica italiana con oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e più di 2000 concerti all’attivo, è l’ultimo concerto, l’ultima opportunità di sentirlo cantare dal vivo nel mega show che ha debuttato a Roma nel giugno 2024 ed è andato avanti, acclamatissimo, di data in data, in alcune delle location più suggestive d’Italia. Questa lunghissima notte rosa fatta dei grandi successi di Tozzi, dall’indimenticabile ‘Ti amo’ a ‘Gloria’, da ‘Tu’ a ‘Si può dare di più’, è ripartita il 10 marzo a Genova, approderà il 14 marzo a Parma, quindi l’1 e 2 aprile a Torino, per poi girare la Lombardia con 6 date imperdibili, dal 4 al 14 aprile 2025.

Notte rosa, the final tour: le date in Lombardia

La tournée, omaggio alla sua carriera straordinaria costellata di successi, continuerà con sei tappe in Lombardia: il 4 aprile al Teatro Sociale di Como, il 5 aprile al Teatro DisPlay di Brescia, il 7 aprile al Teatro Galleria di Legnano, il 9 aprile al Teatro Ponchielli di Cremona, il 12 aprile al PalaFacchetti di Treviglio e il 14 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano.

Tozzi, biglietti del tour

I biglietti per il tour sono disponibili su TicketOne.it (Brescia da 50 euro; Legnano da 89 euro; Cremona da 43 euro; Treviglio da 55 euro, Milano da 49 euro; più commissioni a prezzo variabile) e nei punti vendita autorizzati, nonché presso i teatri.

Tozzi, artista da record

Umberto Tozzi ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana e internazionale. Il suo brano “Ti amo” (1977) ha dominato le classifiche per sette mesi, vincendo il Festivalbar, mentre “Gloria” è diventata un successo globale grazie anche alla versione di Laura Branigan, che nel 1982 ha portato la canzone ai vertici della Billboard Hot 100 per 36 settimane. La stessa “Gloria” è stata poi scelta per le colonne sonore di film di culto come “Flashdance” e “The Wolf of Wall Street”. Le sue canzoni sono state inoltre utilizzate in film e serie TV di successo come “La casa di carta 4”, “Spider-Man: Far from Home” e “Griselda”, confermando la sua influenza nel panorama musicale mondiale.

In seguito il cantautore ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri e ha conquistato il terzo posto all’Eurovision Song Contest con “Gente di mare” in duetto con Raf. Nel corso della sua carriera ha ottenuto un Golden Globe e una nomination ai Grammy Awards, collaborando con artisti italiani e internazionali come Eros Ramazzotti, Anastacia, Laura Branigan e Raf.

Le altre data in Italia

Il 26 aprile lo spettacolo andrà in scena ad Ancona, al Teatro delle Muse, per poi spostarsi il 28 aprile a Firenze, al Teatro Verdi, e il 29 aprile a Montecatini Terme, al Nuovo Teatro Verdi. A maggio il tour riprenderà il 2 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per poi toccare il 13 Sanremo, al Teatro Ariston. Il 16 maggio sarà la volta di Bari, al Teatro Team, seguito il 17 maggio da Lecce, al Teatro Politeama Greco. Il 19 maggio Tozzi si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania, mentre il 20 maggio sarà al Teatro Golden di Palermo. Il 23 maggio il tour approderà a Napoli, al Teatro Augusteo, prima di concludere il 27 maggio al Teatro Rossetti di Trieste. L’evento finale, attesissimo dai fan, si terrà il 5 ottobre 2025 all’Arena di Verona, e sarà inoltre legato al sessantesimo anniversario della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, a conferma dell’impegno dell’artista anche in ambito benefico.