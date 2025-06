Tributo a Ligabue e cucina emiliana

Una serata a tutto rock nel nome di Luciano Ligabue, per cantare e ballare brani che hanno fatto epoca. Il tributo di questa sera alle 21 vedrà protagonista la band dei Liga Rockstar, di scena in largo Repubblica a Vedano: il gruppo darà vita a uno spettacolo elettrico ed energico, coinvolgente e carico di emozioni, suonando il repertorio più amato dai fan del rocker di Correggio. La band è formata da 6 musicisti con trent’anni di esperienza sui palchi, uniti dalla passione per Ligabue. Accanto al concerto si potranno gustare le specialità gastronomiche da street food della cucina emiliano-romagnola, grazie alla “Festa dello gnocco fritto e della cucina emiliana“ sempre nella piazza centrale del paese. Ingresso libero.