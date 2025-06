Torno, disegno tessile e pittura si fondono in paesaggi astratti

Aude Calemard, designer tessile e pittrice francese, che da anni vive e lavora in Italia, è protagonista della mostra "Abstract Landscape. Art & fashion", che si inaugura venerdì alle 18.30 nella sede dell’associazione Via De Benzi 17 a Torno, che ha sede all’omonimo indirizzo. Rimarrà allestita fino al 26 giugno, aperta ogni giorno dalle 10 alle 19. Dopo aver partecipato a molti eventi collettivi, l’artista si presenta per la prima volta al pubblico con una mostra personale. Le quattro parole del titolo sono una sintesi della complessità e originalità della proposta artistica di Aude Calemard (nella foto), e della pluralità di lingue e linguaggi che la animano: il disegno tessile e la pittura dialogano tra loro e al tempo stesso migrano su tessuti e manufatti che vanno a formare un brand dal nome che è sintesi linguistica e di significati: Vert Lago. Nel corso della mostra sono previsti alcuni intermezzi musicali: sabato e domenica alle 12, giovani musicisti di pianoforte e oboe, mercoledì alle 19, la voce e la chitarra di Alessia Villa. Ingresso libero, info www.associazioneviadebenzi17.com. Pa.Pi.