Tananai, incidente durante il concerto: il cantante precipita dal palco e finisce tra il pubblico

Ha tenuto i fan con il fiato sospeso Tananai a causa della brutta caduta, ieri sera, durante il concerto all'Arena di Cinquale, in provincia di Massa. Il cantautore milanese Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome, è precipitato giù dal palco durante l’esibizione, sotto lo sguardo attonito delle migliaia di fan che hanno ripreso la scena col telefonino. In sottofondo le urla di stupore e apprensione che per qualche istante hanno coperto la musica. Una caduta dovuta con ogni probabilità a una svista: il cantante ha fatto un passo laterale nel vuoto, senza accorgersi che stava superando il confine del palco ed è precipitato in platea.

Un volo di oltre un metro tra i fan in delirio. Nei tantissimi video postati dagli spettatori sui social sembrava che l’incidente potesse essere grave, ma fortunatamente così non è stato. Tananai è stato immediatamente soccorso dagli addetti alla sicurezza. Poco dopo si è ripreso e ha continuato a cantare, fino alla fine del concerto.

Per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute è stato lo stesso artista a postare a sua volta il video della caduta nelle storie di Instagram, commentando ironico: ''Grazie Cinquale, ci rivediamo nelle viscere della terra''. Un modo per scherzare sull’improvvisa caduta a piombo verso il basso.