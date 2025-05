Santa alleanza del gusto. Mixology e Tuttofood. Con un occhio alle Olimpiadi

Roberta

Rampini

Sbarca a Tuttofood, "perché vogliamo diventare ancora più grandi e da soli e difficile farlo" e strizza l’occhio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che proietteranno l’evento verso una dimensione sempre più internazionale e strategica per l’Italia.

È Mixology Experience 2025, la manifestazione italiana di riferimento per il mondo beverage. Giunta alla quarta edizione per la prima volta entrerà entrerà negli spazi di Tuttofood la fiera internazionale del B2B agroalimentare in programma dal 5 all’8 maggio 2025 a Fiera Milano Rho. Dopo tre edizioni di successo a Milano Mixology Experience avrà un’area espositiva dedicata nel padiglione 14.

Ne abbiamo parlato con Luca Pirola fondatore di Bartender.it e ideatore di Mixology Experience.

Come mai questa scelta?

"Noi siamo sempre stati precursori in questo settore e l’approdo di Mixology Experience all’interno di Tuttofood è una tappa fondamentale nell’evoluzione del progetto. Vogliamo crescere e crediamo che food e beverage, gastronomia e mixology, o se vogliamo dirla in modo più semplice mangiare e bere, rappresentano un’offerta unica. Non si può pensare al mondo del miscelato, delle bollicine, dei liquori o della birra come da un comparto a sé, facciamo parte del settore agroalimentare. E ormai è stata sdoganata anche l’abitudine di bere un ottimo drink mentre si mangia una pizza o un’insalata. Quindi è stato naturale questo incontro con Tuttofood".

Cosa troveranno i visitatori nel padiglione beverage e della Mixology Experience?

"Con oltre 400 aziende che porteranno prodotti del mondo del beverage, il padiglione 14 sarà il cuore pulsante della manifestazione. Ci sarà un’arena con un programma molto ricco di convegni e seminari. Qui, i visitatori potranno fare esperienze attraverso masterclass condotte da alcuni dei più importanti bartender italiani e internazionali, ci saranno showcase sulle nuove tecniche di miscelazione, degustazioni di cocktail realizzati con materie prime di altissima qualità, sia innovative che legate al territorio. Tornerà la seconda edizione degli Awards con tre giurie che premieranno tre cavalli di battaglia made in Italy, il miglior Amaro, la migliore Grappa e il miglior Vermouth".

Possiamo dire che questa collaborazione tra Tuttofood e Mixology Experience è solo il primo passo di un lungo percorso?

"È proprio così, vogliamo valorizzare la sinergia tra food e beverage in un contesto fieristico B2B fortemente orientato all’internazionalizzazione. Stiamo gettando oggi le basi per fare di Milano il punto di riferimento globale della cultura liquida europea di qualità, perché aldilà delle numeriche, il format è nato con una consapevolezza che doveva promuovere il network decisionale ed il bere bene consapevole".

Dentro i padiglioni di Rho Fiera Milano, ma anche in città.

"Dal 3 all’8 maggio torna anche la Mixology Week, una settimana di eventi nei cocktail bar, rooftop, hotel e ristoranti di Milano".

