Sanremo 2024, Lazza fuori concorso con “100 messaggi”. E alla fine omaggia il maestro Aleksander Zielinski

Sanremo (Imperia) – Durante la serata finale del 74esimo Festival di Sanremo si è esibito – ma fuori concorso – anche Lazza, il rapper milanese 29enne che l’anno scorso si era piazzato al secondo posto. A pochi minuti dalla chiusura del televoto Amadeus lo ha invitato sul palco a presentare un brano inedito, “100 messaggi”, che il Direttore Artistico del Festival avrebbe voluto quest’anno in gara ma che è arrivato a iscrizioni già chiuse.

E così Lazza è stato ufficialmente invitato a presentarlo sul palco del Teatro Ariston ma fuori concorso. “Sono talmente tanto affezionato a questo brano – ha detto il rapper che non volevo vederlo in competizione”.

Ad accompagnarlo, al pianoforte, c’era Aleksander Zielinski, maestro che Jacopo Lazzarini ha presentato a fine esibizione alla sua maniera. “Posso dire una cosa? Probabilmente molti di voi mi hanno scoperto l’anno scorso ma il mio è un viaggio che dura da molto più tempo. All’inizio di questo viaggio mi sono fatto una promessa: se combinavo qualcosa portavo su la mia gente. Vent’anni fa ormai ho messo le mani su un pianoforte ed adesso ci tenevo a presentarvi la persona che per primo me le ha fatte mettere. Al mio tre fate una grande casino per il maestro Alexander Zielinski.”

Ma chi è il musicista omaggiato da Lazza? Non è un volto sconosciuto a Milano, essendo il fondatore e direttore artistico di Fontemusica.

Questo il suo curriculum: diplomato con il massimo dei voti in Pianoforte e con il massimo dei voti e la lode in Direzione di coro e Composizione corale presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, laureato con lode in Lettere ad indirizzo musicologico. Ha studiato con i Maestri Leonardo Leonardi, Domenico Zingaro, Nunzio Scibilia, Marco Berrini. Ha tenuto decine di concerti in qualità di pianista e direttore di coro per varie istituzioni e stagioni.

In qualità di direttore artistico di “CrescerCantando”, di cui è stato cofondatore nel 2006, ha diretto numerosissimi eventi musicali dedicati ai bambini, tra i quali le due edizioni delle rassegna “A scuola tutti in coro”, tenutesi al teatro Dal Verme di Milano e che hanno coinvolto oltre tremila piccoli cantori. È fondatore e direttore artistico di Fontemusica, una realtà che si pone come punto di raccordo tra professionismo musicale e coralità amatoriale, e che coinvolge e ha coinvolto nel panorama milanese oltre ventimila tra ragazzi, cantori ed insegnanti. È compositore di numerosi brani per l’infanzia oltre che artista e docente di Mus-e, Associazione che porta l’Arte ai bambini che ne hanno maggiormente bisogno. La sua esperienza didattica con i più piccoli ha fornito un indispensabile contribuito all’ideazione del progetto “Choral Kids”.