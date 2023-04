Claudio Bisio, chi è la moglie Sandra Bonzi: lavoro, matrimonio e figli

Milano, 29 aprile 2023 – Primissima intervista di coppia per Claudio Bisio e sua moglie Sandra Bonzi. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, sabato 29 aprile, dalle 16.30, su Canale 5 a ‘Verissimo’, programma condotto da Silvia Toffanin.

Ma se Bisio è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo, tra televisione, cinema e teatro, meno conosciuta è la sua compagna di vita. Ecco qualche informazione in più.

Sandra Bonzi è nata a Bolzano il 29 settembre 1964, ma si è trasferita a Milano per studiare all’università. Dopo essere diventata giornalista, ha lavorato per testate come La Repubblica, Mediaset, Sky e anche per Disney Channel. Una carriera lontana dal mondo dello spettacolo, poco sotto i riflettori, ma costellata di successi.

Il primo incontro fra i due è avvenuto a Milano, in un locale, nel 1992. A raccontarlo è stata la stessa Sandra Bonzi in un’intervista: "Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”. Ma se tra i due la scintilla è scattata subito, con il tempo la passione dei primi tempi si è trasformata in amore, quello vero, fatto di stima, fiducia e rispetto.

Sandra e Claudio si sono sposati il 23 agosto 2003, nella cornice toscana di Barberino Val D’Elsa, con una cerimonia molto riservata.

La coppia ha avuto due figli: Alice nata nel 1996 e Federico nato nel 1998.

Per raccontare la loro vita, nel 2008, Claudio e sua moglie hanno scritto un libro ‘Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata’, dove parlano a volte anche di loro con un pizzico di ironia. In un’intervista a ‘Donna Moderna’ la Bonzi ha raccontato: “Quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini, e diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie un po’ sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto”. Proprio da questo scambio di mail sarebbe nato il loro libro, a metà tra realtà e fiction.

Quattro anni più tardi, è invece arrivato l’esordio della donna come scrittrice “solista”: ‘Stress&TheCity’, mentre nel 2022 è uscito il romanzo: ‘Nove giorni e mezzo’. L’ultimo lavoro della giornalista e scrittrice è dei giorni scorsi: ‘Il mio nome è due di picche’.

Sandra ha un profilo Instagram, nel quale pubblica post che riguardano soprattutto i suoi più grandi interessi, l’arte e la letteratura. Niente foto di famiglia, raramente è apparsa qualche immagine di coppia con Claudio.